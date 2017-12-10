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Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США, есть жертвы
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    Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США, есть жертвы

    9:33  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:33  10 Декабря 2017
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    Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США, есть жертвы

    Сан-Диего, 10 декабря. Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии, в результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом передает телеканал CBS.

    Уточняется, что крушение случилось в городе Сан-Диего. 

    По данным телеканала, на борту воздушного судна находились четыре человека, двое из них сумели выжить и были доставлены в медицинское учреждение. 

    Сообщается, что в момент чрезвычайного происшествия в доме никого не было, однако погибла собака владельцев, которая была в одной из комнат.

    В результате авиакатастрофы начался пожар.

    Напомним, в прошлом месяце в Калифорнии на дом рухнул легкомоторный самолет Cessna-172, в результате ранения получили три человека.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #самолет #авиакатастрофа #калифорния #сан-диего
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