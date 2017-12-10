Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США, есть жертвы

Сан-Диего, 10 декабря. Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии, в результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом передает телеканал CBS.

Уточняется, что крушение случилось в городе Сан-Диего.

2 dead after small plane crashes into San Diego house, fire officials say https://t.co/SpMqoOwMB3 pic.twitter.com/lzxtPJpcyF — CBS News (@CBSNews) December 10, 2017

По данным телеканала, на борту воздушного судна находились четыре человека, двое из них сумели выжить и были доставлены в медицинское учреждение.

Сообщается, что в момент чрезвычайного происшествия в доме никого не было, однако погибла собака владельцев, которая была в одной из комнат.

В результате авиакатастрофы начался пожар.

Напомним, в прошлом месяце в Калифорнии на дом рухнул легкомоторный самолет Cessna-172, в результате ранения получили три человека.