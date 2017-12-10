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Познер об интервью Стоуну: Путин очень логично отвечал на вопросы американца
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    Познер об интервью Стоуну: Путин очень логично отвечал на вопросы американца

    10:00  10 Декабря 2017
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    Познер об интервью Стоуну: Путин очень логично отвечал на вопросы американца

    Москва, 10 декабря. По словам известного российского журналиста Владимира Познера, президент Путин «хорошо отвечал» на вопросы американского режиссера Оливера Стоуна в ходе съемок фильма «Интервью с Путиным», представляющего собой серию интервью, взятых в разное время. Между тем, по мнению Познера, «Стоун не умеет брать интервью, это не его профессия» и он сам лучше бы снял-фильм интервью с президентом России.

    «Я не сторонник Путина, но он хорошо отвечал, — заявил Познер, отвечая на вопросы на своем сайте. — Путин очень логично отвечал на вопросы американца».

    Познер об интервью Стоуну: Путин очень логично отвечал на вопросы американца

    По словам Познера, он неоднократно пытался договориться о проведении интервью с Владимиром Путиным, однако такой возможности ему предоставлено не было.

    «И правильно делает, если бы я был Путиным, я бы тоже не дал интервью», — приводит «Ньюинформ» слова Познера.

    Как отметил Познер, в фильме президент России предстал в совершенно ином облике, непривычном для большинства россиян: это связано с тем, что будучи американским режиссером, Стоун строит передачу совершенно иначе, чем российские журналисты. 

    «Американец по-другому себя держит, — пояснил Познер. — Думаю, большинство россиян не видели Путина в таком облике, в такой ситуации, поэтому меня совершенно не удивляет, что им было интересно».

    Познер об интервью Стоуну: Путин очень логично отвечал на вопросы американца 

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #познер
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