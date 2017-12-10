Познер об интервью Стоуну: Путин очень логично отвечал на вопросы американца 

Москва, 10 декабря. По словам известного российского журналиста Владимира Познера, президент Путин «хорошо отвечал» на вопросы американского режиссера Оливера Стоуна в ходе съемок фильма «Интервью с Путиным», представляющего собой серию интервью, взятых в разное время. Между тем, по мнению Познера, «Стоун не умеет брать интервью, это не его профессия» и он сам лучше бы снял-фильм интервью с президентом России.

«Я не сторонник Путина, но он хорошо отвечал, — заявил Познер, отвечая на вопросы на своем сайте. — Путин очень логично отвечал на вопросы американца».

По словам Познера, он неоднократно пытался договориться о проведении интервью с Владимиром Путиным, однако такой возможности ему предоставлено не было.

«И правильно делает, если бы я был Путиным, я бы тоже не дал интервью», — приводит «Ньюинформ» слова Познера.

Как отметил Познер, в фильме президент России предстал в совершенно ином облике, непривычном для большинства россиян: это связано с тем, что будучи американским режиссером, Стоун строит передачу совершенно иначе, чем российские журналисты.