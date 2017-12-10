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Программисты показали новый метод взлома любой версии Windows
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    Программисты показали новый метод взлома любой версии Windows

    9:21  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:22  10 Декабря 2017
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    Программисты показали новый метод взлома любой версии Windows

    Москва, 10 декабря. Программисты компании enSilo представили на конференции Black Hat Europe 2017 метод Process Doppelganging, который позволяет взломать все версии операционной системы Windows в обход антивирусов. 

    Как сообщает Bleeping Computer, Process Doppelganging основан на механизмах стандартной файловой системы Windows NTFS.

    Ранее сообщалось, что глава антивирусной «Лаборатории Касперского» дал прогноз по итогам 2017 года. Выступая на четвертой Всемирной конференции по управлению Интернетом, Евгений Касперский заявил, что в минувшем году было выявлено более 90 миллионов новых компьютерных вирусов, троянов и различного рода вредоносных программ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #microsoft #windows #взлом
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