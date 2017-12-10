МИД РФ о возможном выходе США из ДРСМД: Экономическое и военное давление на Россию не сработает

Москва, 10 декабря. Соединенные Штаты должны понимать, какая ответственность их ожидает, если они не прекратят разговоры о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве России.

Как подчеркнул заместитель министра российского ведомства Сергей Рябков, обвинения в адрес РФ о якобы «нарушении договора» голословны.

Рябков добавил, что, как и в ситуации со «вмешательством» в президентские выборы в США, у Вашингтона нет ни одного факта и доказательства на этот счет.

Кроме того, российская сторона всецело привержена договору, заявил он. Однако, если американская сторона не захочет его соблюдать (договор — Прим.ред.), последует аналогичный ответ.

«Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает», — уточнил Рябков.

Напомним, накануне в МИД РФ заявили, что наращивание в Вашингтоне кампании против Москвы в связи с ДРСМД может говорить о том, что американская сторона намерена выйти из данного соглашения.