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Новости Сирии
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Политика
МИД РФ о возможном выходе США из ДРСМД: Экономическое и военное давление на Россию не сработает
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    МИД РФ о возможном выходе США из ДРСМД: Экономическое и военное давление на Россию не сработает

    9:20  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:20  10 Декабря 2017
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    МИД РФ о возможном выходе США из ДРСМД: Экономическое и военное давление на Россию не сработает

    Москва, 10 декабря. Соединенные Штаты должны понимать, какая ответственность их ожидает, если они не прекратят разговоры о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве России. 

    Как подчеркнул заместитель министра российского ведомства Сергей Рябков, обвинения в адрес РФ о якобы «нарушении договора» голословны.

    Рябков добавил, что, как и в ситуации со «вмешательством» в президентские выборы в США, у Вашингтона нет ни одного факта и доказательства на этот счет. 

    МИД РФ о возможном выходе США из ДРСМД: Экономическое и военное давление на Россию не сработает

    Кроме того, российская сторона всецело привержена договору, заявил он. Однако, если американская сторона не захочет его соблюдать (договор — Прим.ред.), последует аналогичный ответ.

    «Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает», — уточнил Рябков. 

    МИД РФ о возможном выходе США из ДРСМД: Экономическое и военное давление на Россию не сработает

    Напомним, накануне в МИД РФ заявили, что наращивание в Вашингтоне кампании против Москвы в связи с ДРСМД может говорить о том, что американская сторона намерена выйти из данного соглашения. 

    Автор: Дана Балан
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