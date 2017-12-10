Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии
Экономика
Эксперты рассказали, как долго продолжится рост курса биткоина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты рассказали, как долго продолжится рост курса биткоина

    9:11  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:11  10 Декабря 2017
    113

    Эксперты рассказали, как долго продолжится рост курса биткоина

    Москва, 10 декабря. Аналитики оценили перспективы роста самой популярной в мире криптовалюты.

    РИА Новости опросил экспертов, которые сошлись во мнении, что цена биткоина будет продолжать активно расти вплоть до начала запуска торгов фьючерсов на эту криптовалюту на американских и японских биржах, после чего возможна коррекция.

    Ранее крупные фьючерсные биржи США и Японии заявили о планах запуска фьючерсных контрактов на биткоин.

    Напомним, за минувший месяц стоимость одного биткоина выросла более чем 2,4 раза, или более чем на 10 тысяч долларов.

    Сооснователь блокчейн-проекта VRT World Константин Негачев уточнил, что помимо предстоящего запуска фьючерсных торгов рост стоимости криптовалюты поддерживался рядом других рыночных факторов, к примеру успешный форк биткоина этой осенью.

    Евгений Глариантов (блокчейн-проект Freed) считает, что участников рынка привлекает безопасность биткоина с сравнении с другими криптовалютами. Эксперт также высказал мнение, что в ближайшие два года стоимость первой криптовалюты может преодолеть рубеж в 100 тысяч долларов.

    По прогнозу основателя группы компаний Blockchain.ru Дмитрия Мацука, в следующем году стоимость биткоина достигнет 40 тысяч долларов, чему должен способствовать, кроме перечисленных уже причин, и выход на корейские биржи.

    Аналогичного мнения о динамике торгов биткоином и Негачев. 

    «Несомненно, нас ждет взрывной рост цены на криптовалюты», — заявил аналитик.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #биткоин #прогнозы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть