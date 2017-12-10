Эксперты рассказали, как долго продолжится рост курса биткоина

Москва, 10 декабря. Аналитики оценили перспективы роста самой популярной в мире криптовалюты.

РИА Новости опросил экспертов, которые сошлись во мнении, что цена биткоина будет продолжать активно расти вплоть до начала запуска торгов фьючерсов на эту криптовалюту на американских и японских биржах, после чего возможна коррекция.

Ранее крупные фьючерсные биржи США и Японии заявили о планах запуска фьючерсных контрактов на биткоин.

Напомним, за минувший месяц стоимость одного биткоина выросла более чем 2,4 раза, или более чем на 10 тысяч долларов.

Сооснователь блокчейн-проекта VRT World Константин Негачев уточнил, что помимо предстоящего запуска фьючерсных торгов рост стоимости криптовалюты поддерживался рядом других рыночных факторов, к примеру успешный форк биткоина этой осенью.

Евгений Глариантов (блокчейн-проект Freed) считает, что участников рынка привлекает безопасность биткоина с сравнении с другими криптовалютами. Эксперт также высказал мнение, что в ближайшие два года стоимость первой криптовалюты может преодолеть рубеж в 100 тысяч долларов.

По прогнозу основателя группы компаний Blockchain.ru Дмитрия Мацука, в следующем году стоимость биткоина достигнет 40 тысяч долларов, чему должен способствовать, кроме перечисленных уже причин, и выход на корейские биржи.

Аналогичного мнения о динамике торгов биткоином и Негачев.