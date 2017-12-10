В ФАС не нашли повода проверять повышение цен на продукты в России перед Новым годом

Москва, 10 декабря. Многие россияне обратились в Федеральную антимонопольную службу, заявив о необоснованном повышении цен на продукты в торговых сетях в преддверии Нового года. В ведомстве не увидели повода для проведения проверки по данным обращениям.

«В настоящий момент поводы для проведения проверок отсутствуют», — объявили в пресс-службе ФАС.

Как ответили в ведомстве на запрос РИА Новости, в ФАС фиксируют поступающие обращения о росте цен на продукты; тем не менее, в ведомстве полагают, что «цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения», поскольку «зависят от конъюнктуры рынков». Кроме того, на уровень цен влияют решения, принимаемые участниками рынков.

Таким образом, предновогоднее повышение цен в ФАС рассматривают как естественный процесс в рыночных условиях: в преддверии праздников и повышенного потребления определенных групп товаров торговые сети вправе, по мнению антимонопольной службы, повысить цены для получения прибыли в праздники.