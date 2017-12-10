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Политика
«Запугивание стран Балтии»: ЕС обеспокоен «милитаризацией» Калининграда и Крыма
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    «Запугивание стран Балтии»: ЕС обеспокоен «милитаризацией» Калининграда и Крыма

    9:03  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:04  10 Декабря 2017
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    «Запугивание стран Балтии»: ЕС обеспокоен «милитаризацией» Калининграда и Крыма

    Брюссель, 10 декабря. Российская Федерация использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а крымский полуостров — как «бастион противодействия» на Черном море. Об этом говорится в новом докладе гендиректората Европейского парламента по внешней политике.

    По данным доклада, Россия пытается перестроить «европейские порядки безопасности» в обоих регионах. Кроме того, якобы российская сторона хочет «вывести кризис в отношениях с Европейским союзом в военную плоскость».

    «Запугивание стран Балтии»: ЕС обеспокоен «милитаризацией» Калининграда и Крыма

    ЕС и Североатлантический блок столкнулись с «ростом сложности и неясности» на своих юго-восточных границах.

    В документе это объясняется тем, что якобы «действия РФ в регионах Балтийского и Черного морей» направлены на перераспределение «европейских порядков безопасности», передает RT.

    Согласно данным материала, предпосылки полномасштабной войны в указанных регионах сомнительны. При этом авторы документа не сбрасывают со счетов «ненужную и неконтролируемую эскалацию» конфликта в балтийском и черноморском регионах.

    «Запугивание стран Балтии»: ЕС обеспокоен «милитаризацией» Калининграда и Крыма

    Напомним, Москва регулярно заявляла, что размещение разного рода вооружений на своей территории объясняется исключительно надобностью защиты от экспансии Североатлантического альянса.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #черное море #ес #балтика #калининградская область #европейский союз
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