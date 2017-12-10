«Запугивание стран Балтии»: ЕС обеспокоен «милитаризацией» Калининграда и Крыма

Брюссель, 10 декабря. Российская Федерация использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а крымский полуостров — как «бастион противодействия» на Черном море. Об этом говорится в новом докладе гендиректората Европейского парламента по внешней политике.

По данным доклада, Россия пытается перестроить «европейские порядки безопасности» в обоих регионах. Кроме того, якобы российская сторона хочет «вывести кризис в отношениях с Европейским союзом в военную плоскость».

ЕС и Североатлантический блок столкнулись с «ростом сложности и неясности» на своих юго-восточных границах.

В документе это объясняется тем, что якобы «действия РФ в регионах Балтийского и Черного морей» направлены на перераспределение «европейских порядков безопасности», передает RT.

Согласно данным материала, предпосылки полномасштабной войны в указанных регионах сомнительны. При этом авторы документа не сбрасывают со счетов «ненужную и неконтролируемую эскалацию» конфликта в балтийском и черноморском регионах.

Напомним, Москва регулярно заявляла, что размещение разного рода вооружений на своей территории объясняется исключительно надобностью защиты от экспансии Североатлантического альянса.