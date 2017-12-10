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Новости Сирии
Эксперт прокомментировал инцидент с Су-25 и F-22 в небе Сирии и назвал истинные цели США
Новости Сирии
Эксперт прокомментировал инцидент с Су-25 и F-22 в небе Сирии и назвал истинные цели США
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    Эксперт прокомментировал инцидент с Су-25 и F-22 в небе Сирии и назвал истинные цели США

    8:49  10 Декабря 2017  /обновлено: 8:49  10 Декабря 2017
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    Эксперт прокомментировал инцидент с Су-25 и F-22 в небе Сирии и назвал истинные цели США

    Москва, 10 декабря. Военный эксперт, генерал-майор ВВС РФ в отставке Владимир Попов дал оценку воздушному инциденту в небе над Сирией, заявив, что США готовили масштабную провокацию.

    Ранее в Минобороны России сообщили о факте создания американским истребителем F-22 «Раптор» помех для реализации боевой задачи российской пары Су-25 по уничтожению объектов ИГИЛ1 (запрещена в России) в долине Евфрата.

    Военный эксперт, генерал-майор ВВС РФ в отставке Владимир Попов в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что американцы преследовали две цели. 

    Одна была чисто наблюдательной, говорит Попов, указывая на то, что военные США проявляют крайнюю заинтересованность действиями ВКС РФ в Сирии.

    Кроме того, США таким образом готовили масштабную провокацию, уверен Попов. Если бы ВКС РФ была допущена ошибка, то удар мог бы прийтись по гражданским объектам. Возможен и другой сценарий: если бы у российских пилотов сдали нервы, и они отреагировали на провокационное поведение американского пилота, то у США был бы повод обвинить Россию в агрессии в их адрес.

    «Российские войска завершают активную фазу сирийской операции, и американцы используют последние шансы получить основу для провокаций», - заявил эксперт.

    Напомним, в Пентагоне выразили несогласие с заявлением министерства обороны РФ о том, что американские вооруженные силы создают препятствия для уничтожения ИГИЛ (запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #сирия
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