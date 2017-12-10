Билеты на поезда дальнего следования начали продавать за 90 дней до отправления

Москва, 10 декабря. Россияне смогут покупать билеты на поезда за 90 дней до даты отправления.

Новшество действует с 10 декабря. Оформление билетов осуществляют железнодорожные кассы. Также заказать билет за 90 дней до отправления можно на официальном сайте РЖД.

В компании уверены, что мера сделает пассажирские железнодорожные перевозки более доступными, и позволит повысить качество обслуживания пассажиров. Также в РЖД пообещали продолжить работу по дальнейшему увеличению сроков резервирования билетов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что на железнодорожных вокзалах Москвы планируют ввести электронную очередь для покупки билетов на поезда дальнего следования. Сервис появится на всех железнодорожных вокзалах столицы кроме Савеловского и Рижского ж/д узлов.