Вспомогательная роль США: Пушков напомнил Трампу, кто победил Гитлера

Москва, 10 декабря. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление Дональда Трампа о «победе США в двух мировых войнах», напомнив о настоящей роли США. По словам Пушкова, США не удалось бы победить Третий Рейх без Советского Союза.

Напомним, в ходе своего выступления во Флориде Трамп заявил об огромной исторической роли США, заявив, что Соединенные Штаты это «нация, которая выкопала Панамский канал, победила в двух мировых войнах, высадила человека на Луну и поставила коммунизм на колени».

«При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в Первую мировую их роль была вспомогательной, а во Второй они не победили бы Гитлера без СССР», — написал Пушков на своей странице Twitter.

При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2017

Напомним, Соединенные Штаты вступили в войну против Третьего рейха на европейском театре военных действий лишь в июне 1944 года — до этого роль США в войне против Гитлера ограничивалась поставками вооружений и припасов СССР и Великобритании. Операции в Европе показали, что победа над обескровленными войной с СССР фашистскими войсками даются очень дорогой ценой, поэтому вскоре США нарастили производство авиабомб и перешли к тактике сплошных ковровых бомбардировок, в ходе которых были ряд немецких городов был уничтожен полностью даже без ядерного оружия.