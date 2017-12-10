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Политика
Вспомогательная роль США: Пушков напомнил Трампу, кто победил Гитлера
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    Вспомогательная роль США: Пушков напомнил Трампу, кто победил Гитлера

    8:52  10 Декабря 2017  /обновлено: 8:54  10 Декабря 2017
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    Вспомогательная роль США: Пушков напомнил Трампу, кто победил Гитлера

    Москва, 10 декабря. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление Дональда Трампа о «победе США в двух мировых войнах», напомнив о настоящей роли США. По словам Пушкова, США не удалось бы победить Третий Рейх без Советского Союза.

    Напомним, в ходе своего выступления во Флориде Трамп заявил об огромной исторической роли США, заявив, что Соединенные Штаты это «нация, которая выкопала Панамский канал, победила в двух мировых войнах, высадила человека на Луну и поставила коммунизм на колени». 

    Вспомогательная роль США: Пушков напомнил Трампу, кто победил Гитлера

    «При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в Первую мировую их роль была вспомогательной, а во Второй они не победили бы Гитлера без СССР», — написал Пушков на своей странице Twitter.

    Напомним, Соединенные Штаты вступили в войну против Третьего рейха на европейском театре военных действий лишь в июне 1944 года — до этого роль США в войне против Гитлера ограничивалась поставками вооружений и припасов СССР и Великобритании. Операции в Европе показали, что победа над обескровленными войной с СССР фашистскими войсками даются очень дорогой ценой, поэтому вскоре США нарастили производство авиабомб и перешли к тактике сплошных ковровых бомбардировок, в ходе которых были ряд немецких городов был уничтожен полностью даже без ядерного оружия.

    Вспомогательная роль США: Пушков напомнил Трампу, кто победил Гитлера

    Автор: Валентин Меликов
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