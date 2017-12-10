Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эксперт прокомментировал инцидент с Су-25 и F-22 в небе Сирии и назвал истинные цели США
Политика
Der Spiegel: во всех бедах Запад винит «призрак Путина»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Der Spiegel: во всех бедах Запад винит «призрак Путина»

    8:29  10 Декабря 2017  /обновлено: 8:29  10 Декабря 2017
    31

    Der Spiegel: во всех бедах Запад винит «призрак Путина»

    Москва, 10 декабря. Немецкий журналист заявил, что западные СМИ сделали из российского президента «призрака», виноватого во всех бедах, и бездоказательно нагнетают страх перед «темной Россией».

    Автор издания Der Spiegel Якоб Аугштайн в своей статье назвал Владимира Путина «призраком».

    «Он небольшого роста, очевидно, прошедший через ряд косметических операций и имя ему Владимир», — пишет Аугштайн.

    Именно на него «растущая фракция охотников за привидениями» взваливает вину за все беды: избрание Дональда Трампа, брексит, референдум в Каталонии, успех «Альтернативы для Германии», прическа Меркель.

    «Это конечно же шутка, за свою прическу канцлер сама несет ответственность», — шутит Аугштайн. 

    Западные СМИ говорят о российском влиянии, но зачастую не предоставляют никаких доказательств. Из-за этого возникает атмосфера недоверия и ощущение конца века, людям повсюду мерещатся агенты, агитаторы, провокаторы и шпионы, пишет журналист. 

    «Такое ощущение, как будто ты читаешь роман викторианской эпохи: здесь светлый Запад, где царит здравомыслие; а там темная Россия с ее насилием, беззаконием и страстями», — иронизирует Аугштайн.

    При этом Путин для некоторых служит воплощением абсолютного зла. 

    «Но, если быть честным, мы должны его поблагодарить: ведь если он виноват в наших бедах, значит мы в них не виноваты», — заключает Аугштайн.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть