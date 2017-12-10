Der Spiegel: во всех бедах Запад винит «призрак Путина»
Москва, 10 декабря. Немецкий журналист заявил, что западные СМИ сделали из российского президента «призрака», виноватого во всех бедах, и бездоказательно нагнетают страх перед «темной Россией».
Автор издания Der Spiegel Якоб Аугштайн в своей статье назвал Владимира Путина «призраком».
«Он небольшого роста, очевидно, прошедший через ряд косметических операций и имя ему Владимир», — пишет Аугштайн.
Именно на него «растущая фракция охотников за привидениями» взваливает вину за все беды: избрание Дональда Трампа, брексит, референдум в Каталонии, успех «Альтернативы для Германии», прическа Меркель.
«Это конечно же шутка, за свою прическу канцлер сама несет ответственность», — шутит Аугштайн.
Западные СМИ говорят о российском влиянии, но зачастую не предоставляют никаких доказательств. Из-за этого возникает атмосфера недоверия и ощущение конца века, людям повсюду мерещатся агенты, агитаторы, провокаторы и шпионы, пишет журналист.
«Такое ощущение, как будто ты читаешь роман викторианской эпохи: здесь светлый Запад, где царит здравомыслие; а там темная Россия с ее насилием, беззаконием и страстями», — иронизирует Аугштайн.
При этом Путин для некоторых служит воплощением абсолютного зла.
«Но, если быть честным, мы должны его поблагодарить: ведь если он виноват в наших бедах, значит мы в них не виноваты», — заключает Аугштайн.