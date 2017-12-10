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Общество
Коллеги Леонида Броневого рассказали о невосполнимой потере для всего народа
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    Коллеги Леонида Броневого рассказали о невосполнимой потере для всего народа

    8:16  10 Декабря 2017  /обновлено: 8:16  10 Декабря 2017
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    Коллеги Леонида Броневого рассказали о невосполнимой потере для всего народа

    Москва, 10 декабря. Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

    Коллеги легендарного актера рассказали о том, что значит уход Броневого для театрального сообщества и всего народа. Мнения артистов приводит телеканал «360».

    «Это очень печально. Уходит поколение великих актеров, незаменимых. К сожалению, на их место не встает такое же поколение великих», — цитирует Владимира Гостюхина издание.

    Гостюхин принимал участие в съемках фильма «Большая игра», одну из ролей в котором исполнил Леонид Броневой. Актер отметил, что Броневой был удивительным, трогательным и интеллигентным человеком.

    Коллега Леонида Броневого по театру «Ленком» Сергей Степанченко назвал актера человеком-эпохой, смерть которого стала огромной потерей для театрально-кинематографического  сообщества и всего народа.

    «Ушел легендарный человек, человек-эпоха. Его место останется пустым для всех нас навсегда», — отметил Степанченко.

    Прощание с актером состоится 11 декабря в Большом зале театра «Ленком» сообщает Газета.ru. Начало гражданской панихиды назначено на 11 часов утра.

    Автор: Виталий Малясев
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