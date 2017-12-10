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Дейр-эз-Зор: армия Сирии продолжает охоту на террористов к северу от Абу-Кемаля
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    Дейр-эз-Зор: армия Сирии продолжает охоту на террористов к северу от Абу-Кемаля

    8:30  10 Декабря 2017  /обновлено: 8:30  10 Декабря 2017
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    Дейр-эз-Зор: армия Сирии продолжает охоту на террористов к северу от Абу-Кемаля

    Дейр-эз-Зор, 10 декабря. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ завершают разгром сил террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, к северу от освобожденного от ИГ1 города Абу-Кемаль. САА развивает наступление на террористов в районе города Аль-Ашаер.

    Как сообщает Fars News, сирийские войска ведут наступление на укрывшихся в населенном пункте террористов ИГ, применяя ракетную артиллерию. В зачистке города принимают участие закаленные в боях и хорошо экипированные части Сирийской арабской армии. 

    Ранее, напомним, телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о заявлении Минобороны РФ, согласно которому американская авиация пытается помешать работе самолетов ВКС РФ по целям «Исламского государства». Так, 23 ноября американский истребитель имитировал воздушный бой с парой российских штурмовиков Су-25, пока в районе не появился российский истребитель Су-35С, который вынудил американца уйти.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #саа #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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