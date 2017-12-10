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Победителю «Евровидения-2017» пересадили донорское сердце
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    Победителю «Евровидения-2017» пересадили донорское сердце

    8:09  10 Декабря 2017
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    Победителю «Евровидения-2017» пересадили донорское сердце

    Москва, 10 декабря. Победитель конкурса «Евровидение-2017» португальский певец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.

    Как сообщает газета Telegraph, 27-летний Собрал более трех месяцев провел в больнице в ожидании трансплантата. В минувшую пятницу операция по пересадке наконец-то состоялась. Певец благополучно перенес четырехчасовую операцию и сейчас готовится пройти длительный курс реабилитации.

    Уже во время «Евровидения» Собрал не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. В сентябре португалец из-за проблем со здоровьем заявил об отмене концертов.

    Напомним, в этом году Португалия впервые победила в «Евровидении». Сальвадор Собрал исполнил песню на родным языке Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих») и получил наибольшую поддержку как жюри, так и зрителей.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #операция #евровидение
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