Победителю «Евровидения-2017» пересадили донорское сердце

Москва, 10 декабря. Победитель конкурса «Евровидение-2017» португальский певец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.

Как сообщает газета Telegraph, 27-летний Собрал более трех месяцев провел в больнице в ожидании трансплантата. В минувшую пятницу операция по пересадке наконец-то состоялась. Певец благополучно перенес четырехчасовую операцию и сейчас готовится пройти длительный курс реабилитации.

Уже во время «Евровидения» Собрал не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. В сентябре португалец из-за проблем со здоровьем заявил об отмене концертов.

Напомним, в этом году Португалия впервые победила в «Евровидении». Сальвадор Собрал исполнил песню на родным языке Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих») и получил наибольшую поддержку как жюри, так и зрителей.