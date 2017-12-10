Результаты возможной войны с Россией и Китаем спрогнозировали в США

Вашингтон, 10 декабря. В США представлен доклад одного из ведущих аналитических центров страны RAND, в котором заявляется, что позиции американских военных в Евразии очень слабы.

Авторы доклада сообщают, что угрозу национальной безопасности США сегодня представляют только Россия и Китай, причем на оперативном и стратегическом уровне. В числе причин такого положения дел указывается недостаточное финансирование американской армии.

Эксперты заявили, что на данный момент нет понимания, смогут ли американские военные «выполнить задачи, поставленные перед ними». Кроме того, уверены аналитики, «НАТО не способна защитить прибалтийские государства в случае решительного и внезапного нападения» России.

Между тем, авторы доклада заявляют о преимуществе американских войск над российскими и китайскими, однако признают, что «силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну, в которой им придется сражаться».

Издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников союзных стран ранее сообщило, что НАТО готовится к войне с РФ. Так, альянс намерен одобрить создание двух новых военных формирований для укрепления слабых сторон на случай потенциального конфликта с Россией.