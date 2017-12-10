США забыли о «балансе сил» и способствуют объединению врагов в союзы

Вашингтон, 10 декабря. Руководство США неверно понимает происходящие в мире политические процессы, объясняя их внутренними факторами. Об этом со ссылкой на колонку Стивена Уолта в Foreign Policy сообщает RT.

Колумнист отмечает, что в США забыли о понятии «баланса сил». Истоки сотрудничества России и Китая или совместную работу Ирана с другими странами Ближнего Востока руководство страны видит в антиамериканских настроениях, авторитаризме, или иной идеологической солидарности. Тогда как истинная причина кроется в объединении стран перед лицом общей угрозы.

При этом альянсы могут создавать идеологически противоположные режимы. В качестве примеров он привел союз Великобритании, США и СССР во Второй Мировой войне и альянсы Соединенных Штатов с авторитарными режимами в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке времен холодной войны.

Автор отмечает, что, не учитывая «баланс сил», руководители США неверно оценивают верность своих союзников и сплоченность альянсов противников. Они оказывают давление на другие государства, заставляя тех выступать в стратегические союзы, вместо того, чтобы пытаться разъединить их.