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Сирия: войска САР нашли укрытие террористов в пещере под Эль-Карьятейном
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    Сирия: войска САР нашли укрытие террористов в пещере под Эль-Карьятейном

    8:01  10 Декабря 2017  /обновлено: 8:01  10 Декабря 2017
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    Сирия: войска САР нашли укрытие террористов в пещере под Эль-Карьятейном

    Хомс, 10 декабря. Силы сирийской правительственной армии обнаружили оставленный террористами запрещенного в России «Исламского государства»1 опорный пункт в провинции Хомс: расположенное в пещерах неподалеку от города Эль-Карьятейн укрытие служило в качестве склада боеприпасов для артиллерии террористов.

    Как сообщили источники в соцсетях, склад боеприпасов представлял собой несколько оборудованных помещений под скальным выступом в горах близ Эль-Карьятейна. Находившиеся там снаряды использовались для обстрела города. 

    Сирия: войска САР нашли укрытие террористов в пещере под Эль-Карьятейном

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», в Минобороны РФ заявили, что авиация западной коалиции во главе с США в Сирии не прекращает попыток помешать пилотам ВКС РФ наносить удары по силам террористов ИГ1. Так, американский F-22 имитировал воздушный бой с парой штурмовиков Су-25 около Меядина, чтобы помешать бомбовым ударам по террористам ИГ, и покинул этот район только после появления Су-35 ВКС РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #хомс #эль-карьятейн
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