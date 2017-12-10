Сирия: войска САР нашли укрытие террористов в пещере под Эль-Карьятейном

Хомс, 10 декабря. Силы сирийской правительственной армии обнаружили оставленный террористами запрещенного в России «Исламского государства»1 опорный пункт в провинции Хомс: расположенное в пещерах неподалеку от города Эль-Карьятейн укрытие служило в качестве склада боеприпасов для артиллерии террористов.

Как сообщили источники в соцсетях, склад боеприпасов представлял собой несколько оборудованных помещений под скальным выступом в горах близ Эль-Карьятейна. Находившиеся там снаряды использовались для обстрела города.

#SAA discovers a hidden #ISIS hideout in a cave in #Qaryateen mountains contains alot of shells and Ammo ISIL were using to shell the town pic.twitter.com/HTx6IKyXiX — Hamza sulyman ???????? (@hamza_780) December 9, 2017

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в Минобороны РФ заявили, что авиация западной коалиции во главе с США в Сирии не прекращает попыток помешать пилотам ВКС РФ наносить удары по силам террористов ИГ1. Так, американский F-22 имитировал воздушный бой с парой штурмовиков Су-25 около Меядина, чтобы помешать бомбовым ударам по террористам ИГ, и покинул этот район только после появления Су-35 ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.