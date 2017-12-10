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Сирия: военные в Дейр-эз-Зоре нашли склад террористов с оружием из Израиля и США
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    Сирия: военные в Дейр-эз-Зоре нашли склад террористов с оружием из Израиля и США

    7:35  10 Декабря 2017  /обновлено: 7:38  10 Декабря 2017
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    Сирия: военные в Дейр-эз-Зоре нашли склад террористов с оружием из Израиля и США

    Дейр-эз-Зор, 10 декабря. В ходе зачистки оставленных террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России) районов на западном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор силы сирийской правительственной армии обнаружили брошенный склад вооружения ИГ1. На складе военные в очередной раз обнаружили огромное количество вооружения производства США, а также других стран НАТО и Израиля.

    Количество найденного оружия, взрывчатки и боеприпасов впечатляет — как сообщает правительственное агентство SANA, на складе, который располагался между городами Меядин и Абу-Кемаль, были найдены не только крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные установки, бомбы и мины, но и танки, бронемашины пехоты, и даже 155-мм пушка производства одной из стран НАТО.

    Сирия: военные в Дейр-эз-Зоре нашли склад террористов с оружием из Израиля и США

    Кроме того, было обнаружено значительное количество военного оборудования — самые современные системы связи, очки и прицелы ночного видения. Командующий силами САА заявил, что находка является свидетельством того, что террористы ИГ получают существенную поддержку в странах Запада и на Ближнем Востоке.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о случае обнаружения склада ИГ с оружием американского и европейского производства в районе Аль-Ашара в провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #иг #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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