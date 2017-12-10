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Спортивная версия родстера Mazda MX-5 будет выпущена ограниченным тиражом  
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    Спортивная версия родстера Mazda MX-5 будет выпущена ограниченным тиражом  

    7:33  10 Декабря 2017  /обновлено: 7:33  10 Декабря 2017
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    Спортивная версия родстера Mazda MX-5 будет выпущена ограниченным тиражом  

    Москва, 10 декабря. Новая версия родстера MX-5 от японского автопроизводителя Mazda презентована с маркировкой Z-Sport.

    Mazda официально представила новый автомобиль модели MX-5. Ожидается, что машина будет собрана в Великобритании небольшим тиражом в 300 экземпляров. 

    В продажу Mazda MX-5 Z-Sport поступит 1 марта 2018 года.

    Напомним, в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера Mazda 6. Рестайлинговый седан получил новую внешность, обновленный интерьер и набор продвинутых технологий безопасности.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #авто #mazda
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