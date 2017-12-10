Спортивная версия родстера Mazda MX-5 будет выпущена ограниченным тиражом  

Москва, 10 декабря. Новая версия родстера MX-5 от японского автопроизводителя Mazda презентована с маркировкой Z-Sport.

Mazda официально представила новый автомобиль модели MX-5. Ожидается, что машина будет собрана в Великобритании небольшим тиражом в 300 экземпляров.

В продажу Mazda MX-5 Z-Sport поступит 1 марта 2018 года.

Напомним, в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера Mazda 6. Рестайлинговый седан получил новую внешность, обновленный интерьер и набор продвинутых технологий безопасности.