Спортивная версия родстера Mazda MX-5 будет выпущена ограниченным тиражом
Москва, 10 декабря. Новая версия родстера MX-5 от японского автопроизводителя Mazda презентована с маркировкой Z-Sport.
Mazda официально представила новый автомобиль модели MX-5. Ожидается, что машина будет собрана в Великобритании небольшим тиражом в 300 экземпляров.
В продажу Mazda MX-5 Z-Sport поступит 1 марта 2018 года.
Напомним, в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера Mazda 6. Рестайлинговый седан получил новую внешность, обновленный интерьер и набор продвинутых технологий безопасности.
Включить уведомления в Вк