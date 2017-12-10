Нетаньяху раскритиковал ЕС за отношение к декларации Трампа по Иерусалиму

Тель-Авив, 10 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой в адрес Евросоюза из-за осуждения решения США по Иерусалиму и игнорирования ракетных обстрелов израильской территории.

«Я уважаю Европу, но не готов мириться с ее двойными стандартами. Оттуда я слышу голоса, осуждающие историческую декларацию президента Трампа, но не слышу осуждения ракетных обстрелов Израиля или чудовищной кампании подстрекательства против нас», — отметил Нетаньяху.

Громкое заявление глава израильского правительства сделал накануне визита в Париж и Брюссель. Нетаньяху подчеркнул, что не приемлет лицемерия и на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе собирается представлять Израиль «с высоко поднятой головой».

В Евросоюзе у премьер-министра еврейского государства есть сторонники. Ранее Газета.ru сообщила, что президент Чехии Милош Земан упрекнул ЕС в трусости и поддержке «пропалестинских террористов».