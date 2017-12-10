Глава Генштаба ВСУ рассказал об подготовке «киборгов» по стандартам Голливуда

Киев, 10 декабря. По словам главы генерального штаба Вооруженных сил Украины генерала Виктора Муженко, он сам и другие украинские военные любят западную кинопродукцию — в частности, голливудские боевики — и время от времени берут на вооружение элементы из фильмов для боевой подготовки солдат. Об этом Муженко рассказал на премьере украинской пропагандистской ленты «Киборги» про боевые действия в районе донецкого аэропорта.

Как рассказал Муженко украинскому изданию ТСН, фильмы военной тематики он любит за «профессиональные моменты», а некоторые боевики даже находит «полезными для работы».

«Когда смотришь ленты на военную тематику, то больше обращаешь внимание на профессиональные моменты. Иногда некоторые моменты мы берем в практику в обучении военных, — заявил генерал. — Это такие моменты, некоторые элементы которых можно включать в боевую подготовку”.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что в результате перестрелок между украинскими силовиками в Донбассе в конце ноября погибло не менее 17 военнослужащих ВСУ, еще несколько получили ранения. По словам представителя ВС ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ понесли серьезные потери, ошибочно накрыв своих же минометным обстрелом в районе Горловки.