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Глава Генштаба ВСУ рассказал об подготовке «киборгов» по стандартам Голливуда
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    Глава Генштаба ВСУ рассказал об подготовке «киборгов» по стандартам Голливуда

    7:16  10 Декабря 2017  /обновлено: 7:16  10 Декабря 2017
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    Глава Генштаба ВСУ рассказал об подготовке «киборгов» по стандартам Голливуда

    Киев, 10 декабря. По словам главы генерального штаба Вооруженных сил Украины генерала Виктора Муженко, он сам и другие украинские военные любят западную кинопродукцию — в частности, голливудские боевики — и время от времени берут на вооружение элементы из фильмов для боевой подготовки солдат. Об этом Муженко рассказал на премьере украинской пропагандистской ленты «Киборги» про боевые действия в районе донецкого аэропорта.

    Как рассказал Муженко украинскому изданию ТСН, фильмы военной тематики он любит за «профессиональные моменты», а некоторые боевики даже находит «полезными для работы».

    Глава Генштаба ВСУ рассказал об подготовке «киборгов» по стандартам Голливуда

    «Когда смотришь ленты на военную тематику, то больше обращаешь внимание на профессиональные моменты. Иногда некоторые моменты мы берем в практику в обучении военных, — заявил генерал. — Это такие моменты, некоторые элементы которых можно включать в боевую подготовку”.

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что в результате перестрелок между украинскими силовиками в Донбассе в конце ноября погибло не менее 17 военнослужащих ВСУ, еще несколько получили ранения. По словам представителя ВС ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ понесли серьезные потери, ошибочно накрыв своих же минометным обстрелом в районе Горловки.

    Глава Генштаба ВСУ рассказал об подготовке «киборгов» по стандартам Голливуда

    Автор: Валентин Меликов
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    #муженко
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