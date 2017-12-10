Президент Чехии обвинил «трусливый Евросоюз» в поддержке террористов

Прага, 10 декабря. Президент Чехии Милош Земан заявил, что ЕС делает все, чтобы поддерживающие Палестину «террористические движения» получили преимущество над произраильским движением. Слова политика приводит Ceske Noviny.

«Трусливый Евросоюз делает все, чтобы пропалестинские террористические движения имели преимущество над движением произраильским, которое я поддерживаю», — цитирует президента Чехии издание.

Милош Земан подчеркнул, что четыре года назад рекомендовал перенести посольство Чехии из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент Чехии приветствовал признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США. Земан признался, что известие об этом вызвало у него большую радость, и подчеркнул, что рано или поздно Чехия последует примеру США.