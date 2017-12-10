Астронавт показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

Вашингтон, 10 декабря. Американский астронавт Ренди Брезник сделал фотопанораму северного сияния над восточным побережьем США с борта Международной космической станции. Удивительным снимком командир 53-го экипажа МКС поделился в микроблоге в сервисе Twitter.

Good night from @Space_Station. New Jersey & New York pic.twitter.com/RfO3mEuHRu — Randy Bresnik (@AstroKomrade) December 5, 2017

Другой американский астронавт Эндрю Джей Фьюстел объявил о намерении сыграть в космосе в теннис, сообщает Газета.ru. Игра должна состояться в рамках проекта по популяризации тенниса Net Generation. О дате необычного матча Фьюстел не сообщил. Пока астронавт находится на Земле, к МКС он отправится лишь 9 марта 2018 года.