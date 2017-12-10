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Астронавт показал, как выглядит северное сияние с борта МКС
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    Астронавт показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

    6:24  10 Декабря 2017  /обновлено: 6:24  10 Декабря 2017
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    Астронавт показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

    Вашингтон, 10 декабря. Американский астронавт Ренди Брезник сделал фотопанораму северного сияния над восточным побережьем США с борта Международной космической станции. Удивительным снимком  командир 53-го экипажа МКС поделился в микроблоге в сервисе Twitter.

    Другой американский астронавт Эндрю Джей Фьюстел объявил о намерении сыграть в космосе в теннис, сообщает Газета.ru. Игра должна состояться в рамках проекта по популяризации тенниса Net Generation. О дате необычного матча Фьюстел  не сообщил. Пока астронавт находится на Земле, к МКС он отправится лишь 9 марта 2018 года.

    Автор: Виталий Малясев
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    #мкс #фотография #северное сияние #астронавт
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