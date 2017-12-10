Пушков отреагировал на слова Климкина о «спасающих экономику Польши украинцах»

Москва, 10 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о спасающих экономику Польши украинцах. Свое мнение сенатор выразил в микроблоге в Twitter.

«Климкин гордится тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику. Экономику своей страны они спасти уже не в силах», — написал Пушков.

Реакцию российского сенатора вызвало высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что украинские работники спасают экономику Польши. Как сообщает Газета.ru, Климкин подчеркнул, что украинские работники более гибкие и сфокусированы на результат, и отметил, что в настоящее время в Польше находятся около миллиона украинцев.