Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» синагогу на юге Швеции

Стокгольм, 10 декабря. Неизвестные в масках забросали бутылками с горючей смесью синагогу в центре города Гетеборг на юго-востоке Швеции, сообщает Expressen.

Нападение произошло вечером 9 декабря. Около двух десятков неизвестных молодых людей в масках забросали здание бутылками с горючей смесью и скрылись. В момент нападения в синагоге находились около 30 человек, они укрылись в подвале здания.

Полиции пока не удалось установить личности нападавших, сообщает Газета.ru. Глава Еврейской ассамблеи Гетеборга Аллан Стуцински заявил, что нападение может быть связано с обострением ситуации после признания правительством США Иерусалима столицей Израиля.