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Происшествия
Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» синагогу на юге Швеции
Происшествия
Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» синагогу на юге Швеции
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    Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» синагогу на юге Швеции

    5:53  10 Декабря 2017  /обновлено: 5:53  10 Декабря 2017
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    Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» синагогу на юге Швеции

    Стокгольм, 10 декабря. Неизвестные в масках забросали бутылками с горючей смесью синагогу в центре города Гетеборг на юго-востоке Швеции, сообщает Expressen.

    Нападение произошло вечером 9 декабря. Около двух десятков неизвестных молодых людей в масках забросали здание бутылками с горючей смесью и скрылись. В момент нападения в синагоге находились около 30 человек, они укрылись в подвале здания.

    Полиции пока не удалось установить личности нападавших, сообщает Газета.ru. Глава Еврейской ассамблеи Гетеборга Аллан Стуцински заявил, что нападение может быть связано с обострением ситуации после признания правительством США Иерусалима столицей Израиля.

    Автор: Виталий Малясев
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    #нападение #швеция #коктейли молотова #синагога
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