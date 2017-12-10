Археологи нашли мумию в неисследованной ранее гробнице в Египте

Каир, 10 декабря. Египетские археологи обнаружили в неисследованной ранее гробнице в Луксоре мумию. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает телеканал «360».

Две гробницы эпохи Нового царства на юге Египта недалеко от Долины Царей еще в 1990-х годах обнаружила немецкая исследовательница древностей Фредерика Кампп. Но до сих пор ученые не вскрывали захоронения.

В первой гробнице археологи обнаружили завернутую в льняные ткани мумию и различные погребальные предметы. По мнению исследователей, гробница могла принадлежать состоятельному египтянину или высокопоставленному чиновнику.

На одной из стен гробницы археологи обнаружили предположительное имя усопшего. Вероятно, его звали Джехути. Однако на большей части погребального инвентаря нанесены имена писца Маати и его супруги Мехи. Кто похоронен во второй гробнице пока неизвестно.