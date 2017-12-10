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ЛАГ призвала к международному признанию Палестины
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    ЛАГ призвала к международному признанию Палестины

    5:18  10 Декабря 2017  /обновлено: 5:18  10 Декабря 2017
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    ЛАГ призвала к международному признанию Палестины

    Каир, 10 декабря. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на заседании в столице Египта призвал признать Палестину в границах 4 июня 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме.

    Совет Лиги потребовал от США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Кроме того, в ЛАГ объявили о намерении просить Совбез ООН рассмотреть спорное решение Вашингтона.

    Также Лига арабских государств совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) проведет международную информационную компанию, чтобы разъяснить опасность решения Белого дома о признании Иерусалима столицей Израиля и о действиях израильской стороны в городе.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что глава МИД Ливана Джебран Басиль призвал ЛАГ рассмотреть возможность о введении против США санкций.

    Автор: Виталий Малясев
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    #израиль #палестина #иерусалим #лаг #признание
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