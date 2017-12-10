ЛАГ призвала к международному признанию Палестины

Каир, 10 декабря. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на заседании в столице Египта призвал признать Палестину в границах 4 июня 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме.

Совет Лиги потребовал от США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Кроме того, в ЛАГ объявили о намерении просить Совбез ООН рассмотреть спорное решение Вашингтона.

Также Лига арабских государств совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) проведет международную информационную компанию, чтобы разъяснить опасность решения Белого дома о признании Иерусалима столицей Израиля и о действиях израильской стороны в городе.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что глава МИД Ливана Джебран Басиль призвал ЛАГ рассмотреть возможность о введении против США санкций.