Украинцы предпочли «преступный режим» Януковича президенту Порошенко

Киев, 10 декабря. За возвращение «преступного режима» бывшего президента Украины Виктора Януковича проголосовали 92% телезрителей украинского телеканала, в поддержку аппарата действующего главы государства Петра Порошенко высказались лишь 8%. Об этом со ссылкой на проведенный одним из украинских телеканалов опрос сообщает «Политнавигатор».

По данным издания, в эфире одного из телеканалов в субботу было проведено голосование. Телезрителям предложили выбрать один из двух альтернативных вариантов ответа на вопрос: «За кого бы вы проголосовали — за прошлую преступную власть или нынешнюю?».

Всего в голосовании приняли участие 46 686 телезрителей. Из них 92% высказались в пользу Виктор Януковича. За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали всего 8% телезрителей.

Мнение о бывшем президенте меняется не только у простых украинцев. Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины сняла с Виктора Януковича большую часть обвинений по событиям 2013-2014 годов.