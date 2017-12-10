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Украинцы предпочли «преступный режим» Януковича президенту Порошенко
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    Украинцы предпочли «преступный режим» Януковича президенту Порошенко

    5:01  10 Декабря 2017  /обновлено: 5:01  10 Декабря 2017
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    Украинцы предпочли «преступный режим» Януковича президенту Порошенко

    Киев, 10 декабря. За возвращение «преступного режима» бывшего президента Украины Виктора Януковича проголосовали 92% телезрителей украинского телеканала, в поддержку аппарата действующего главы государства Петра Порошенко высказались лишь 8%. Об этом со ссылкой на проведенный одним из украинских телеканалов опрос сообщает «Политнавигатор».

    По данным издания, в эфире одного из телеканалов в субботу было проведено голосование. Телезрителям предложили выбрать один из двух альтернативных вариантов ответа на вопрос: «За кого бы вы проголосовали — за прошлую преступную власть или нынешнюю?».

    Всего в голосовании приняли участие 46 686 телезрителей. Из них 92% высказались в пользу Виктор Януковича. За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали всего 8% телезрителей.

    Мнение о бывшем президенте меняется не только у простых украинцев. Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины сняла с Виктора Януковича большую часть обвинений по событиям 2013-2014 годов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #порошенко #янукович #голосование
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