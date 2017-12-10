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Ливан призвал Лигу арабских государств ввести санкции против США
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    Ливан призвал Лигу арабских государств ввести санкции против США

    4:38  10 Декабря 2017  /обновлено: 4:38  10 Декабря 2017
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    Ливан призвал Лигу арабских государств ввести санкции против США

    Каир, 10 декабря. Глава МИД Ливана Джебран Басиль призвал участников Лиги арабских государств (ЛАГ) рассмотреть возможность ввести санкции против США в ответ на признание Белым домом Иерусалима в качестве столицы Израиля. Призыв прозвучал на экстренном заседании ЛАГ в столице Египта.

    «Надо возродить единую арабскую политику, принять сдерживающие меры в ответ на решение США и любого другого государства о переносе столицы в Иерусалим», — обратился к участникам заседания Лиги арабских государств Джебран Басиль.

    Среди возможных ответных мер глава МИД Ливана назвал дипломатические, политические, экономические и финансовые санкции. Басиль также призвал ЛАГ приложить усилия для признания Иерусалима столицей Палестины и признания палестинского государства полноценным членом ООН.

    Напомним, о признании Иерусалима столицей Израиля президент США Дональд Трамп заявил 6 декабря. После этого глава Белого дома поручил Госдепу перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

    Решение руководства США вызвало возмущение в Палестине. В пятницу 8 декабря палестинцы устроили в Израиле «День гнева», сообщает телеканал «360». В столкновениях с полицией и военными пострадали не менее тысячи человек.

    Автор: Виталий Малясев
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    #санкции #сша #израиль #ливан #палестина #иерусалим #лаг
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