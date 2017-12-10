Эксперты предупредили о панике на криптовалютном рынке из-за фьючерсов на биткоин

Москва, 10 декабря. Эксперты ожидают панику на криптовалютном рынке из-за запуска фьючерсных операций с биткоином. Об этом со ссылкой на старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова сообщает «Экономика сегодня».

О намерении предложить клиентам клиринг фьючерсов на биткоины объявил инвестиционный банк Goldman Sachs. Торговлю фьючерсами уже 10 декабря может начать крупная биржа Cboe Global Markets.

Аналитики отмечают, что подобные операции с криптовалютой не до конца продуманы. Поэтому Ассоциация компаний по торговле фьючерсами (FIA) обратилась в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) с просьбой отложить начало операций.

По мнению Вадима Меркулова, после начало торгов фьючерсы на биткоин начнут активно скупать и резко продавать, что вызовет небольшую панику на рынке. При этом курс биткоина может как подскочить до 25 тысяч долларов, так и упасть ниже 15 тысяч.

Напомним, в пятницу Газета.ru сообщила, что курс биткоина превысил 18 тысяч долларов. Всего за сутки стоимость криптовалюты выросла на тысяч долларов.