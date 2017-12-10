В Белом доме пытаются отучить Трампа от телевизора и Twitter

Вашингтон, 10 декабря. Глава аппарата Белого дома Джон Келли старается оставить президенту США Дональду Трампу меньше времени на просмотр телевизора и ведение микроблога в сервисе Twitter. Об этом со ссылкой на приближенные к главе Соединенных Штатов источники сообщает The New York Times.

По данным издания, на просмотр телевидения президент США тратит от четырех до восьми часов в день. Смотреть телевизор Трамп начинает с утреннего выпуска новостей на телеканале CNN, после чего просматривает шоу Fox&Friends на телеканале Fox News. Иногда президент смотрит утреннее шоу Morning Joe.

Писать сообщения в микроблог президент начинает также утром. К работе глава Белого дома может приступить прямо в пижаме, отмечает издание.

Источники The New York Times сообщают, что Джон Келли терпеливо пытается ускорить начало рабочего дня Дональда Трампа и сократить свободное время, которое тот тратит на телевизор и Twitter.

Ранее сайт RT сообщил, что президент США пожаловался на нехватку времени для просмотра телевизора. Дональд Трамп отметил, что «Белый дом прекрасно работает» но посетовал, что у него «мало времени на то, чтобы смотреть телевизор».