Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Эксперты предупредили о панике на криптовалютном рынке из-за фьючерсов на биткоин
Политика
Заявление Ирака о победе над ИГ напоминает «ответ» США на успехи САА и ВКС РФ — Косачев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Заявление Ирака о победе над ИГ напоминает «ответ» США на успехи САА и ВКС РФ — Косачев

    3:29  10 Декабря 2017  /обновлено: 3:29  10 Декабря 2017
    67

    Заявление Ирака о победе над ИГ напоминает «ответ» США на успехи САА и ВКС РФ — Косачев

    Москва, 10 декабря. Заявление Ирака о победе над террористической организацией ИГ1 (ИГИЛ1 — запрещена на территории РФ) похоже на ответ США на успехи ВКС РФ в Сирии. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации Константин Косачев в комментарии РИА Новости.

    Сенатор отметил, что заявление премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абадана о завершении войны с террористической организацией «можно было бы отнести к разряду положительных» новостей. Но это заявление больше напоминает ответ США на успехи Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в Сирии.

    «Все это смахивает на «ответку» американцев, не блещущих результативностью своих антитеррористических усилий в Ираке, на реальный результат антитеррористической операции ВКС России в Сирии», — заявил Косачев.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что США поздравили Ирак с победой над боевиками ИГ.  Однако официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт призвала иракское правительство проявлять бдительность в борьбе против «всех экстремистских идеологий».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #ирак #иг игил
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть