Москва, 10 декабря. Заявление Ирака о победе над террористической организацией ИГ1 (ИГИЛ1 — запрещена на территории РФ) похоже на ответ США на успехи ВКС РФ в Сирии. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации Константин Косачев в комментарии РИА Новости.

Сенатор отметил, что заявление премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абадана о завершении войны с террористической организацией «можно было бы отнести к разряду положительных» новостей. Но это заявление больше напоминает ответ США на успехи Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в Сирии.

«Все это смахивает на «ответку» американцев, не блещущих результативностью своих антитеррористических усилий в Ираке, на реальный результат антитеррористической операции ВКС России в Сирии», — заявил Косачев.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что США поздравили Ирак с победой над боевиками ИГ. Однако официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт призвала иракское правительство проявлять бдительность в борьбе против «всех экстремистских идеологий».

1 Организация запрещена на территории РФ.