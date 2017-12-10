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Немцы больше доверяют России, чем США — Bild
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    Немцы больше доверяют России, чем США — Bild

    3:02  10 Декабря 2017  /обновлено: 3:02  10 Декабря 2017
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    Немцы больше доверяют России, чем США — Bild

    Берлин, 10 декабря. Жители Германии стали больше доверять России, чем Соединенным Штатам. Такие данные, основываясь на результатах проведенного компанией ARD-Deutschland-Trend опроса, приводит Bild.

    Согласно исследованию общественного мнения, США доверяют 25% жителей Германии. О доверии России заявили 28% граждан страны. Издание отмечает, что Соединенные Штаты стремительно теряют симпатии рядовых немцев. В 2008 году о доверии США заявляли 80% опрошенных граждан Германии.

    Резкое падение доверия к заокеанскому союзнику в издании объяснили политикой главы Белого дома Дональда Трампа. Наибольшие симпатии у немцев вызывают Франция и Великобритания. О доверии к этим странам заявили 93% и 62% участников опроса соответственно.

    Напомним, ранее немецкое издание Handelsblatt выпустила материал, в котором развенчало миф об «отсталой России».

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #германия #опрос #доверие
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