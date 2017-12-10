Ученые назвали продукты для борьбы с бессонницей

Канберра, 10 декабря. Австралийский диетолог Рик Хэй выявил продукты питания, которые способствуют хорошему сну. Результаты научного исследования опубликованы на портале Healthista.

Хэй пришел к выводу, что здоровому сну способствуют белый и зеленый чаи, которые помогают успокоить нервную систему. Полезен также ромашковый чай, избавляющий от тревоги. Корица способна выровнять уровень сахара в крови, что также благоприятно сказывается на качестве сна.

Рекомендуется также употреблять имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба.

Ранее сообщалось, что ученые из ОАЭ хотят выращивать клубнику, пальмы и помидоры на Марсе.