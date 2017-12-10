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Ученые назвали продукты для борьбы с бессонницей
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    Ученые назвали продукты для борьбы с бессонницей

    3:00  10 Декабря 2017  /обновлено: 3:00  10 Декабря 2017
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    Ученые назвали продукты для борьбы с бессонницей

    Канберра, 10 декабря. Австралийский диетолог Рик Хэй выявил продукты питания, которые способствуют хорошему сну. Результаты научного исследования опубликованы на портале Healthista.

    Хэй пришел к выводу, что здоровому сну способствуют белый и зеленый чаи, которые помогают успокоить нервную систему. Полезен также ромашковый чай, избавляющий от тревоги. Корица способна выровнять уровень сахара в крови, что также благоприятно сказывается на качестве сна.

    Рекомендуется также употреблять имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба.

    Ранее сообщалось, что ученые из ОАЭ хотят выращивать клубнику, пальмы и помидоры на Марсе.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #ученые #австралия #продукты #хороший сон
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