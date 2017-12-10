Дед Мороз прошел в Крым по строящемуся мосту

Москва, 10 декабря. Главный Дед Мороз России прогулялся по ведущему через Керченский пролив мосту и получил в подарок от строителей сваренную из арматуры елку. Об этом сообщает сайт «Крымский мост».

Главный Дед Мороз страны прошел на полуостров по строящемуся мосту и пообщался с детишками на обоих берегах Керченского пролива.

«Дух захватывает! Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива», — цитирует Деда Мороза портал.

Дедушка отметил слаженность команды, которая работает над возведением Крымского моста. В подарок волшебному гостю строители приготовили железную елочку высотой 60 см и весом 16 кг.