Дед Мороз прошел в Крым по строящемуся мосту
Москва, 10 декабря. Главный Дед Мороз России прогулялся по ведущему через Керченский пролив мосту и получил в подарок от строителей сваренную из арматуры елку. Об этом сообщает сайт «Крымский мост».
Главный Дед Мороз страны прошел на полуостров по строящемуся мосту и пообщался с детишками на обоих берегах Керченского пролива.
«Дух захватывает! Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива», — цитирует Деда Мороза портал.
Дедушка отметил слаженность команды, которая работает над возведением Крымского моста. В подарок волшебному гостю строители приготовили железную елочку высотой 60 см и весом 16 кг.
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