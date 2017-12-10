Украинские СМИ назвали Броневого артистом из «черного списка» за поддержку Путина и Крыма

Киев, 10 декабря. Многие украинские СМИ сообщили о смерти народного артиста СССР Леонида Броневого, назвав его «актером из черного списка».

В частности, «Обозреватель» поставил Броневому в вину поддержку президента России Владимира Путина. Агентство УНИАН также отмечает, что актер положительно оценивал возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Канал «24» напомнил, что в 2013-м году Броневой получил звание народного артиста Украины. При этом издание разметило высказывания Броневого об Украине, назвав его взгляды «пророссийскими».

Помер Леонід Бронєвой. Біографія актора та цитати про Україну: https://t.co/hFRzUr5lPH pic.twitter.com/XSvzOGCEub — 24 канал (@24tvua) December 9, 2017

Издание «Новое время» написало о поддержке Броневым «агрессивной политики Путина».

Леонид Броневой скончался 9 декабря, не дожив всего неделю до 89-го дня рождения. О его смерти сообщала Газета.ru.