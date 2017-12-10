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Общество
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Украина
Украинские СМИ назвали Броневого артистом из «черного списка» за поддержку Путина и Крыма
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    Украинские СМИ назвали Броневого артистом из «черного списка» за поддержку Путина и Крыма

    2:35  10 Декабря 2017  /обновлено: 2:35  10 Декабря 2017
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    Украинские СМИ назвали Броневого артистом из «черного списка» за поддержку Путина и Крыма

    Киев, 10 декабря. Многие украинские СМИ сообщили о смерти народного артиста СССР Леонида Броневого, назвав его «актером из черного списка».

    В частности, «Обозреватель» поставил Броневому в вину поддержку президента России Владимира Путина. Агентство УНИАН также отмечает, что актер положительно оценивал возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

    Канал «24» напомнил, что в 2013-м году Броневой получил звание народного артиста Украины. При этом издание разметило высказывания Броневого об Украине, назвав его взгляды «пророссийскими».

    Издание «Новое время» написало о поддержке Броневым «агрессивной политики Путина».

    Леонид Броневой скончался 9 декабря, не дожив всего неделю до 89-го дня рождения. О его смерти сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #сми #черный список #броневой
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