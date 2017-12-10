Киев, 10 декабря. Украинское Руководство будет основываться на выводах Венецианской комиссии при Совете Европы в работе с национальными меньшинствами. Об этом в сервисе микроблогов Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин.

Министр отметил, что Киев обратился к Венецианской комиссии с просьбой предоставить выводы, на основе которых будет строиться работа в отношении национальных меньшинств.

«Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это «демократия через право». Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка», — написал Климкин.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала Украине внести изменения в закон об образовании, чтобы предотвратить дискриминацию национальных меньшинств, сообщает RT. Комиссия указала на ряд «двусмысленных положений» в статье 7 принятого на Украине закона об образовании. В комиссии посчитали, что статья не дает решения для не являющихся официальными в ЕС языков, в том числе для русского языка.