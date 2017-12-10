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Украина реализует выводы Венецианской комиссии по закону об образовании — Климкин
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    Украина реализует выводы Венецианской комиссии по закону об образовании — Климкин

    2:21  10 Декабря 2017  /обновлено: 2:21  10 Декабря 2017
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    Украина реализует выводы Венецианской комиссии по закону об образовании — Климкин

    Киев, 10 декабря. Украинское Руководство будет основываться на выводах Венецианской комиссии при Совете Европы в работе с национальными меньшинствами. Об этом в сервисе микроблогов Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин.

    Министр отметил, что Киев обратился к Венецианской комиссии с просьбой предоставить выводы, на основе которых будет строиться работа в отношении национальных меньшинств.

    «Венецианская комиссия на стороне справедливости, и называется это «демократия через право». Поэтому мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка», — написал Климкин.

    Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала Украине внести изменения в закон об образовании, чтобы предотвратить дискриминацию национальных меньшинств, сообщает RT. Комиссия указала на ряд «двусмысленных положений» в статье 7 принятого на Украине закона об образовании. В комиссии посчитали, что статья не дает решения для не являющихся официальными в ЕС языков, в том числе для русского языка.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #климкин #ес #закон об образовании
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