Сирийские музыканты и богословы выступят в Москве

Москва, 10 декабря. Музыканты и богословы из Сирии выступят на ежегодном празднике в честь дня рождения пророка Мухаммеда, который объединяет мусульман из России и других стран.

Праздничный вечер примет концертный зал «Измайлово», а вырученные средства пойдут в помощь жителям Сирийской Арабской Республики.

Отмечается также, что помощь сирийскому народу за счет средств, вырученных от продажи билетов, направит фонд комиссии по оказанию гуманитарной помощи при Совете по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России.

В праздничных мероприятиях примут участие артисты из России, Сирийской Арабской Республики и Узбекистана, — пишет РИА Новости.

Накануне Газета.ru сообщала о возможном выходе российских вооруженных сил из Сирии.