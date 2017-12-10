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Сирийские музыканты и богословы выступят в Москве
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    Сирийские музыканты и богословы выступят в Москве

    2:07  10 Декабря 2017  /обновлено: 2:07  10 Декабря 2017
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    Сирийские музыканты и богословы выступят в Москве

    Москва, 10 декабря. Музыканты и богословы из Сирии выступят на ежегодном празднике в честь дня рождения пророка Мухаммеда, который объединяет мусульман из России и других стран.

    Праздничный вечер примет концертный зал «Измайлово», а вырученные средства пойдут в помощь жителям Сирийской Арабской Республики.

    Отмечается также, что помощь сирийскому народу за счет средств, вырученных от продажи билетов, направит фонд комиссии по оказанию гуманитарной помощи при Совете по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России.

    В праздничных мероприятиях примут участие артисты из России, Сирийской Арабской Республики и Узбекистана, — пишет РИА Новости.

    Накануне Газета.ru сообщала о возможном выходе российских вооруженных сил из Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #москва #концерт #измайлово #богословы
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