Вашингтон, 10 декабря. В Пентагоне выразили несогласие с заявлением министерства обороны России о том, что американские вооруженные силы создают препятствия для уничтожения боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

«Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами достигла значительного прогресса в борьбе с ИГИЛ»1, - заявил представитель ведомства.

Между тем, накануне представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в большинстве случаев сближения самолетов ВКС РФ и США в долине Евфрата были вызваны попытками американской авиации создать препятствия для ликвидации боевиков ИГИЛ, напоминает РИА Новости.

Также следует отметить, что именно российские вооруженные силы и сирийские правительственные войска внесли наиболее значимый вклад в разгром «Исламского государства» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.