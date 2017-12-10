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Пентагон не согласен с Минобороны РФ в том, что США мешают борьбе с ИГИЛ
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    Пентагон не согласен с Минобороны РФ в том, что США мешают борьбе с ИГИЛ

    1:37  10 Декабря 2017  /обновлено: 1:39  10 Декабря 2017
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    Пентагон не согласен с Минобороны РФ в том, что США мешают борьбе с ИГИЛ

    Вашингтон, 10 декабря. В Пентагоне выразили несогласие с заявлением министерства обороны России о том, что американские вооруженные силы создают препятствия для уничтожения боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    «Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами достигла значительного прогресса в борьбе с ИГИЛ»1, - заявил представитель ведомства.

    Между тем, накануне представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в большинстве случаев сближения самолетов ВКС РФ и США в долине Евфрата были вызваны попытками американской авиации создать препятствия для ликвидации боевиков ИГИЛ, напоминает РИА Новости.

    Также следует отметить, что именно российские вооруженные силы и сирийские правительственные войска внесли наиболее значимый вклад в разгром «Исламского государства» в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #сирия #вкс рф #игил #пентагон
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