Эксперты назвали самые непопулярные для перепродажи автомобили

Москва, 10 декабря. Эксперты подготовили список автомобилей, которые пользуются наименьшим спросом на вторичном рынке. Подборка опубликована журналом «За рулем».

Издание уточняет, что в рейтинг вошли машины, стоимость которых не превышает миллион рублей. Экспертыы отметили заметное снижение спроса на Mercedes-Benz B-класса. Аналогичная тенденция наблюдается и с Ford Fiesta.

В «черный список» угодили также Skoda Yeti и Nissan Qashqai c бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 литра, Hyundai Tucson, Suzuki Grand Vitara и некоторые другие транспортные средства.

Ранее Газета.ru сообщала о резком повышении спроса на новые автомобили в России.