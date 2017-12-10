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Общество
Эксперты назвали самые непопулярные для перепродажи автомобили
Общество
Эксперты назвали самые непопулярные для перепродажи автомобили
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    Эксперты назвали самые непопулярные для перепродажи автомобили

    1:10  10 Декабря 2017  /обновлено: 1:10  10 Декабря 2017
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    Эксперты назвали самые непопулярные для перепродажи автомобили

    Москва, 10 декабря. Эксперты подготовили список автомобилей,  которые пользуются наименьшим спросом на вторичном рынке. Подборка опубликована журналом «За рулем».

    Издание уточняет, что в рейтинг вошли машины, стоимость которых не превышает миллион рублей. Экспертыы отметили заметное снижение спроса на Mercedes-Benz B-класса. Аналогичная тенденция наблюдается и с Ford Fiesta.

    В «черный список» угодили также Skoda Yeti и Nissan Qashqai c бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 литра, Hyundai Tucson, Suzuki Grand Vitara и некоторые другие транспортные средства.

    Ранее Газета.ru сообщала о резком повышении спроса на новые автомобили в России.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #автомобили #вторичный рынок #перепродажи
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