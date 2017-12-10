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Саакашвили принесли в СИЗО «Историю Украины» и сборник выступлений Рейгана
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    Саакашвили принесли в СИЗО «Историю Украины» и сборник выступлений Рейгана

    0:48  10 Декабря 2017  /обновлено: 0:48  10 Декабря 2017
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    Саакашвили принесли в СИЗО «Историю Украины» и сборник выступлений Рейгана

    Киев, 10 декабря. Адвокаты доставили Михаилу Саакашвили в следственный изолятор книги «История Украины» и сборник выступлений сорокового президента США Рональда Рейгана. Об  этом сообщил один из защитников грузинского политика  Павел Богомазов.

    Он добавил, что вместе с литературой бывшему губернатору Одесской области доставили также вещи первой необходимости.

    О задержании Саакашвили сообщала накануне Газета.ru. Издание отмечало, что грузинский лидер находился в квартире в доме на окраинах Киева, и был простужен.

    Арест известного политика прокомментировал бывший глава правительства Украины Николай Азаров. По его мнению, у киевского режима не оставалось иного выбора, кроме новой попытки задержания Саакашвили. Азаров также назвал арест экс-президента Грузии «плохим знаком» для Соединенных Штатов.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #рейган #саакашвили #сизо #адвокаты #история украины
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