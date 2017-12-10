Саакашвили принесли в СИЗО «Историю Украины» и сборник выступлений Рейгана

Киев, 10 декабря. Адвокаты доставили Михаилу Саакашвили в следственный изолятор книги «История Украины» и сборник выступлений сорокового президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщил один из защитников грузинского политика Павел Богомазов.

Он добавил, что вместе с литературой бывшему губернатору Одесской области доставили также вещи первой необходимости.

О задержании Саакашвили сообщала накануне Газета.ru. Издание отмечало, что грузинский лидер находился в квартире в доме на окраинах Киева, и был простужен.

Арест известного политика прокомментировал бывший глава правительства Украины Николай Азаров. По его мнению, у киевского режима не оставалось иного выбора, кроме новой попытки задержания Саакашвили. Азаров также назвал арест экс-президента Грузии «плохим знаком» для Соединенных Штатов.