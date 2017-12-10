Союз ветеранов Афганистана заявил о готовности участвовать в предвыборных штабах Путина

Москва, 10 декабря. Российский союз ветеранов Афганистана заявил о своей готовности участвовать в работе предвыборных штабов действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. Такое заявление сделал руководитель ассоциации сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, на съезде союза ветеранов будут обсуждаться конкретные шаги, которые организация сможет предпринять для поддержки предвыборной кампании Путина.

«Мы объединим наши усилия, примем участие в работе предвыборных штабов в регионах, покажем единение нашего ветеранского сообщества в непростое для России время», — сказал Клинцевич.

Ранее Газета.ru сообщала о решении Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.