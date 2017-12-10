Броневой не дожил недели до 89-го дня рождения

Москва, 10 декабря. Народный артист России Леонид Броневой не дожил всего семь дней до своего 89-го дня рождения. Артист родился 17 декабря 1928-го года в Киеве.

Броневой являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Дважды он становился лауреатом государственных премий. Известность пришла к актеру после роли начальника гестапо Генриха Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны».

Зрители также помнят Броневого по его работам в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота» и «Формула любви».

Ранее стало известно, какими выдались последние дни жизни Леонида Броневого.