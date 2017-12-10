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Броневой не дожил недели до 89-го дня рождения
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    Броневой не дожил недели до 89-го дня рождения

    0:11  10 Декабря 2017  /обновлено: 0:11  10 Декабря 2017
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    Броневой не дожил недели до 89-го дня рождения

    Москва, 10 декабря. Народный артист России Леонид Броневой не дожил всего семь дней до своего 89-го дня рождения. Артист родился 17 декабря 1928-го года в Киеве.

    Броневой являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Дважды он становился лауреатом государственных премий. Известность пришла к актеру после роли начальника гестапо Генриха Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны».

    Зрители также помнят Броневого по его работам в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота» и «Формула любви».

    Ранее стало известно, какими выдались последние дни жизни Леонида Броневого.

    Автор: Алексей Громов
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