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Россия
Историю Дня Героев Отечества показали в мультфильме
Россия
Историю Дня Героев Отечества показали в мультфильме
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    Историю Дня Героев Отечества показали в мультфильме

    23:52  9 Декабря 2017  /обновлено: 23:52  09 Декабря 2017
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    Историю Дня Героев Отечества показали в мультфильме

    Москва, 9 декабря. В Интернете опубликован мультфильм, посвященный истории Дня Героев Отечества.

    В ролике отмечается, что супергероев придумывают там, где настоящих героев не хватает, а в России столько храбрых и отважных людей, в честь которых был учрежден День Героев Отечества.

    Несмотря на то, что в современной России праздник отмечают всего десять лет, свою историю от ведет с 1769 года, когда Екатерина II учредила высшую воинскую награду для тех, кто проявил неординарную смелость — Орден Святого Георгия. До 1917 года Георгиевским крестом были отмечены более двух миллионов солдат, орден получили более 15 тысяч офицеров. После революции награда была упразднена. Во время второй мировой войны был учрежден Орден Славы, в основу которого легла георгиевская лента.

    «Каждое девятое декабря в России отдают дань уважения Героям Отечества: от солдата до генерала. Оттого и не нужны россиянам выдуманные герои — настоящих предостаточно», — отмечают авторы мультфильма.

     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #деньгероевотечества
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