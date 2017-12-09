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Политика
Климкин рассказал, как миллионы украинцев спасают экономику Польши
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    Климкин рассказал, как миллионы украинцев спасают экономику Польши

    23:46  9 Декабря 2017  /обновлено: 23:46  09 Декабря 2017
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    Климкин рассказал, как миллионы украинцев спасают экономику Польши

    Киев, 9 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают польскую экономику. Его слова цитирует ТАСС.

    Высказывание украинского дипломата стало ответом на заявление новоизбранного премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Тот отметил, что Польша «помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза», принимая «очень много беженцев из Украины, где идет война».

    Однако, по мнению Климкина, именно украинские «гастарбайтеры» спасают польскую экономику. Глава МИД Украины добавил, что Киев неизменно дружественно настроен по отношению к Варшаве.

    Ранее Газета.ru сообщала, что многим украинцам приходится работать в Польше на кабальных условиях.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #польша #украина #климкин #украинцы #польская экономика
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