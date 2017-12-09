Ролик о настоящих героях Отечества опубликован в Интернете

Москва, 9 декабря. Проект #Жить опубликовал в Интернете ролик, посвященный Дню Героев Отечества.

В России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Памятная дата была установлена Государственной думой десять лет назад. Авторы инициативы указывали, что в дореволюционной России 9 декабря отмечали День георгиевских кавалеров, поэтому герои нашего времени тоже должны иметь подобную памятную дату.

В опубликованном в социальных сетях ролике рассказывается о людях, которые ежедневно совершают подвиги.

«Их костюмы не продают в магазинах, они не обладают никакими сверхспособностями, про них не выпускают комиксы и не создают игрушки с их изображениями. Этим людям не нужна публичная слава и они никогда не задумываются, насколько сильно оценят их поступки», — сказано в ролике.

На видео показана работа спасателей, военных, врачей и учителей, которые ежедневно трудятся на благо России.