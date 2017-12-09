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Россия
Историю Дня Героев Отечества показали в мультфильме
Россия
Ролик о настоящих героях Отечества опубликован в Интернете
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    Ролик о настоящих героях Отечества опубликован в Интернете

    23:27  9 Декабря 2017  /обновлено: 23:28  09 Декабря 2017
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    Ролик о настоящих героях Отечества опубликован в Интернете

    Москва, 9 декабря. Проект #Жить опубликовал в Интернете ролик, посвященный Дню Героев Отечества.

    В России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Памятная дата была установлена Государственной думой десять лет назад. Авторы инициативы указывали, что в дореволюционной России 9 декабря отмечали День георгиевских кавалеров, поэтому герои нашего времени тоже должны иметь подобную памятную дату.

    В опубликованном в социальных сетях ролике рассказывается о людях, которые ежедневно совершают подвиги.

    «Их костюмы не продают в магазинах, они не обладают никакими сверхспособностями, про них не выпускают комиксы и не создают игрушки с их изображениями. Этим людям не нужна публичная слава и они никогда не задумываются, насколько сильно оценят их поступки», — сказано в ролике.

    На видео показана работа спасателей, военных, врачей и учителей, которые ежедневно трудятся на благо России.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #деньгероевотечества
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