Политический троллинг: эксперты оценили шансы украинских юмористов на президентский пост

Москва, 9 декабря. Создание собственных политических партий шоуменами Алексеем Дурневым и Владимиром Зеленским следует воспринимать как элемент «политического троллинга». Такого мнения придерживаются большинство экспертов.

Накануне сразу два украинских юмориста заявили о создании новых политических сил. Алексей Дурнев возглавил «Бриллиантовую руку». Министерством юстиции также была зарегистрирована партия «Слуга народа», лидером которой стал популярный комик Владимир Зеленский.

Между тем, эксперты скептически оценили потенциал юмористов в политике.

«Это обесценивает украинскую политику. Имидж политической системы страны подрывается», — считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Схожую позицию высказал и глава Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

«Когда подобные персонажи создают политические партии и претендуют на что-то, значит, государство в беде», убежден политолог, слова которого цитирует RT.

Ранее Газета.ru сообщала о регистрации партий «Бриллиантовая рука» и «Слуга народа».