Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Историю Дня Героев Отечества показали в мультфильме
Украина
Политический троллинг: эксперты оценили шансы украинских юмористов на президентский пост
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политический троллинг: эксперты оценили шансы украинских юмористов на президентский пост

    23:27  9 Декабря 2017
    75

    Москва, 9 декабря. Создание собственных политических партий шоуменами Алексеем Дурневым и Владимиром Зеленским следует воспринимать как элемент «политического троллинга». Такого мнения придерживаются большинство экспертов.

    Накануне сразу два украинских юмориста заявили о создании новых политических сил. Алексей Дурнев возглавил «Бриллиантовую руку». Министерством юстиции также была зарегистрирована партия «Слуга народа», лидером которой стал популярный комик Владимир Зеленский.

    Между тем, эксперты скептически оценили потенциал юмористов в политике.

    «Это обесценивает украинскую политику. Имидж политической системы страны подрывается»,  — считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Схожую позицию высказал и глава Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

    «Когда подобные персонажи создают политические партии и претендуют на что-то, значит, государство в беде», убежден политолог, слова которого цитирует RT.

    Ранее Газета.ru сообщала о регистрации партий «Бриллиантовая рука» и «Слуга народа».

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #зеленский #эксперт #троллинг #дурнев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть