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Оставшиеся в Сирии террористы попытаются проникнуть в РФ и другие страны — Швыткин
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    Оставшиеся в Сирии террористы попытаются проникнуть в РФ и другие страны — Швыткин

    23:01  9 Декабря 2017  /обновлено: 23:01  09 Декабря 2017
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    Оставшиеся в Сирии террористы попытаются проникнуть в РФ и другие страны — Швыткин

    Москва, 9 декабря. Террористы, не ликвидированные в Сирии, попытаются проникнуть в Россию и другие страны. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственной Думы РФ по обороне Юрий Швыткин, представляющий «Единую Россию».

    По его мнению, охрана границ Сирийской Арабской Республики нуждается в улучшении.

    «В настоящее время недобитые террористы попытаются, на мой взгляд, проникнуть на территорию среднеазиатского региона, Афганистана, и будут пытаться, в том числе, проникнуть на территорию России»,  — поделился своими опасениями Швыткин.

    Парламентарий также отметил, что активная фаза военных действий в САР завершена, цитирует РИА Новости.

    Ранее командование международной коалиции во главе с США воздержалось от комментариев по поводу инцидента между F-22 и Су-35С над Сирией.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #террористы #швыткин #cирия
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