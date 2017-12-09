Москва, 9 декабря. Террористы, не ликвидированные в Сирии, попытаются проникнуть в Россию и другие страны. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственной Думы РФ по обороне Юрий Швыткин, представляющий «Единую Россию».

По его мнению, охрана границ Сирийской Арабской Республики нуждается в улучшении.

«В настоящее время недобитые террористы попытаются, на мой взгляд, проникнуть на территорию среднеазиатского региона, Афганистана, и будут пытаться, в том числе, проникнуть на территорию России», — поделился своими опасениями Швыткин.

Парламентарий также отметил, что активная фаза военных действий в САР завершена, цитирует РИА Новости.

Ранее командование международной коалиции во главе с США воздержалось от комментариев по поводу инцидента между F-22 и Су-35С над Сирией.