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Политика
Сирия: коалиция США не комментирует инцидент между F-22 и Су-35С над САР
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    Сирия: коалиция США не комментирует инцидент между F-22 и Су-35С над САР

    22:30  9 Декабря 2017  /обновлено: 22:31  09 Декабря 2017
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    Сирия: коалиция США не комментирует инцидент между F-22 и Су-35С над САР

    Дамаск, 9 декабря. Международная коалиция во главе с США не комментирует сообщения Министерства обороны России о том, что истребитель Су-35С отогнал американский F-22 от штурмовиков ВКС РФ во время инцидента в небе над Сирийской Арабской Республикой 23 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

    Кроме того, в коалиции отрицают факты создания препятствий для нанесения ударов по опорным пунктам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, называя эти сообщения «абсолютно ложными».

    Между тем, накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о препятствовании российской паре штурмовиков Су-25 во время атаки опорного пункта ИГИЛ1 в окрестностях Меядина».

    Он уточнил, что американский истребитель F-22 активно создавал препятствия в выполнении этой задачи. Однако после приближения сверхманевренного истребителя Су-35С американский истребитель оперативно удалился в направлении Ирака, — добавил Конашенков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #игил #минобороны рф #су-35с #коалиция сша #f-22
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