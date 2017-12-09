Сирия: коалиция США не комментирует инцидент между F-22 и Су-35С над САР

Дамаск, 9 декабря. Международная коалиция во главе с США не комментирует сообщения Министерства обороны России о том, что истребитель Су-35С отогнал американский F-22 от штурмовиков ВКС РФ во время инцидента в небе над Сирийской Арабской Республикой 23 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в коалиции отрицают факты создания препятствий для нанесения ударов по опорным пунктам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, называя эти сообщения «абсолютно ложными».

Между тем, накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о препятствовании российской паре штурмовиков Су-25 во время атаки опорного пункта ИГИЛ1 в окрестностях Меядина».

Он уточнил, что американский истребитель F-22 активно создавал препятствия в выполнении этой задачи. Однако после приближения сверхманевренного истребителя Су-35С американский истребитель оперативно удалился в направлении Ирака, — добавил Конашенков.

1 Организация запрещена на территории РФ.