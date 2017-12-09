Расторгуев запустил флешмоб в поддержку «Команды Путина»

Москва, 9 декабря. Российский музыкант Николай Расторгуев после присоединения к движению в поддержку президента Владимира Путина запустил флешмоб #РодинаГероев.

На своей странице в социальной сети солист группы «Любэ» призвал россиян заняться благоустройством памятников и монументов, посвященных известным жителям России.

«9 декабря — День Героев Отечества. Сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта «Герои рядом с тобой» и хочу запустить флешмоб #РодинаГероев», — заявил музыкант.

Расторгуев отметил, что подобные памятники, нуждающиеся в уходе, есть по всей стране. Ранее «Газета.ру» сообщала, что в движению в поддержку Владимира Путина присоединись известные российские спортсмены.