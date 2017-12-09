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Общество
Расторгуев запустил флешмоб в поддержку «Команды Путина»
Общество
Расторгуев запустил флешмоб в поддержку «Команды Путина»
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    Расторгуев запустил флешмоб в поддержку «Команды Путина»

    22:20  9 Декабря 2017  /обновлено: 22:20  09 Декабря 2017
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    Расторгуев запустил флешмоб в поддержку «Команды Путина»

    Москва, 9 декабря. Российский музыкант Николай Расторгуев после присоединения к движению в поддержку президента Владимира Путина запустил флешмоб #РодинаГероев.

    На своей странице в социальной сети солист группы «Любэ» призвал россиян заняться благоустройством памятников и монументов, посвященных известным жителям России.

    «9 декабря — День Героев Отечества. Сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта «Герои рядом с тобой» и хочу запустить флешмоб #РодинаГероев», — заявил музыкант.

    Расторгуев отметил, что подобные памятники, нуждающиеся в уходе, есть по всей стране. Ранее «Газета.ру» сообщала, что в движению в поддержку Владимира Путина присоединись известные российские спортсмены.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #владимир путин #николай расторгуев
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